В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Гоа

По данным табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, борт, который следовал с остановкой в Красноярске, приземлился в 05:12 (03:12 мск).

Рейс вылетел из Индии в 15:03 мск с 296 пассажирами на борту. Из них до Красноярска летели 25 человек, до Екатеринбурга - 92, до Шереметьево полетят - 179.

С 27 марта из-за коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.