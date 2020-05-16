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В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Гоа

На родину из Индии вернулись почти 300 российских туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" доставил российских туристов из Гоа в Екатеринбург.

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По данным табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, борт, который следовал с остановкой в Красноярске, приземлился в 05:12 (03:12 мск).

Рейс вылетел из Индии в 15:03 мск с 296 пассажирами на борту. Из них до Красноярска летели 25 человек, до Екатеринбурга - 92, до Шереметьево полетят - 179.

С 27 марта из-за коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
ИндияРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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