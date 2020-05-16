В Дагестане заработал ПВР для граждан Азербайджана, не выехавших из РФ из-за пандемии

ТАСС, 16 мая. Пункт временного размещения (ПВР) для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Республике Дагестан на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана, - сказали в пресс-службе. - В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые".

В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим глава Дагестана Владимир Васильев обратился в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с просьбой помочь иностранным гражданам, которые оказались в сложных условиях, и развернуть для них пункт временного размещения.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. Отмечалось, что в работе были задействованы около 30 человек. Для граждан Азербайджана, не выехавших из РФ из-за пандемии, 11 мая установили палаточный городок.