Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия начала вывод из Сербии группировки военных, помогавших в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении министерства, три рейса "доставят в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники".

По данным военного ведомства, первая колонна с военнослужащими и техникой выдвинулась из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница.

Российские военные с начала апреля находились в Сербии, где по запросу местного правительства проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры и оказывали помощь местным врачам в лечении заразившихся коронавирусом. В стране работали российские военные медики и вирусологи войск РХБЗ.

Накануне в Россию вернулась последняя группа военных, оказывавших помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, российские военные продолжают оказывать помощь Армении.