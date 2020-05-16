Число зараженных коронавирусом в Крыму за неделю выросло на 35%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился за сутки у 13 человек в Крыму, за неделю количество заразившихся увеличилось на 35%. Об этом сообщила в субботу на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"На сегодняшний день у нас лабораторно подтверждены 272 случая. При этом 95 случаев - 35% от всех заболевших за период - это лица, которые выявлены за последнюю неделю", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что в регионе увеличилось количество тестов на коронавирус, в том числе после начала обязательного тестирования чиновников.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что восемь из общего числа подтвержденных за сутки случаев заражения выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах. И пять заболевших, двое из которых прибыли из Санкт-Петербурга и Красноярска, выявлены при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции, сообщил он.

24 из 272 случаев были завезены из-за границы, 26 - из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 199 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период - 101 человек.