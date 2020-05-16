Врачи в Москве изучают влияние коронавируса на органы человека из-за новых симптомов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новые симптомы у инфицированных коронавирусом в виде высыпаний говорят о поражении почек и других органов, врачи в Москве изучают влияние инфекции на организм заразившегося человека. Об этом сообщила главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко.

"Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать, потому что это и почки, и другие органы, которые, безусловно, зависимы от микроциркуляции. Это не только поражение будет легких, а это будет поражение еще других органов, но мы сейчас пытаемся это изучать", - сказала Лысенко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".