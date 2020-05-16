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Пандемия коронавируса нового типа
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Первая группа российских военных вернулась в России из Сербии

Самолет с военнослужащими и специальной военной техникой прибыл на аэродром Чкаловский

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Первый Ил-76 с российскими военнослужащими, помогавшими бороться с пандемией коронавирусной инфекции в Сербии, приземлился под Москвой. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, самолет с военнослужащими и специальной военной техникой прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области.

В пути находятся еще два самолета ВКС России с военными и техникой.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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