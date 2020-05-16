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На Кубани прокуратура проверяет информацию о нарушениях при выплатах медикам

Речь идет о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом, сообщается в субботу на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по публикациям в сети интернет о возможных нарушениях трудовых прав работников скорой медицинской помощи в городе Армавире", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что речь идет о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.

Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи. По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения журналистам сообщили, что в Армавир по поручению губернатора Краснодарского края уже направлена комиссия министерства для детальной проверки организации выплат, будет сверен расчет и сроки выплаты каждому медработнику.

"Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе кадровые. При этом не должно быть и спекуляций. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получают только врачи и средний медперсонал, кто фактически работает с этой категорией больных. Они не могут начисляться всем коллективам учреждений", - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, деньги на выплаты во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая, необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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