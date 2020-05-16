{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе отменяют режим полной самоизоляции

При этом режим самоизоляции продолжат соблюдать лица старше 65 лет и лица с рядом заболеваний, которые находятся в группе повышенного риска

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя приняли решение отменить режим обязательной самоизоляции для большинства горожан за исключением тех, кто входит в группы повышенного риска, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в субботу на совещании правительства.

"С учетом того, что обстановка позволяет снимать режим самоизоляции, предлагаю штабу [по вопросам противодействия коронавирусу в городе] решение поддержать", - сказал Развожаев. Возражений не последовало, решение о снятии режима было принято. Ранее врио губернатора сообщал, что режим самоизоляции планируется снять с 18 мая. 

Он уточнил, что режим самоизоляции сохранится для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с рядом заболеваний, которые находятся в группе повышенного риска. При этом для работающих граждан старшего возраста, предприятия которых начали функционировать, ограничения носят рекомендательный характер - работодателям советуют оставить их на удаленном режиме или предоставить оплачиваемый отпуск.

Развожаев отметил, что в начале текущей недели возобновили работу многие предприятия и торговые точки, но эпидемиологическая обстановка не усугубилась. В городе продолжают действовать блокпосты на въезде, для всех въезжающих из других регионов обязательна двухнедельная обсервация.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией были заражены 135 человек. При этом в последние дни за сутки добавляются либо единичные случаи, либо их нет вовсе. Выздоровели 74 человека, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии
Самолеты с военнослужащими и специальной военной техникой прибыли на аэродром Чкаловский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС