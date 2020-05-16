В Севастополе отменяют режим полной самоизоляции

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя приняли решение отменить режим обязательной самоизоляции для большинства горожан за исключением тех, кто входит в группы повышенного риска, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в субботу на совещании правительства.

"С учетом того, что обстановка позволяет снимать режим самоизоляции, предлагаю штабу [по вопросам противодействия коронавирусу в городе] решение поддержать", - сказал Развожаев. Возражений не последовало, решение о снятии режима было принято. Ранее врио губернатора сообщал, что режим самоизоляции планируется снять с 18 мая.

Он уточнил, что режим самоизоляции сохранится для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с рядом заболеваний, которые находятся в группе повышенного риска. При этом для работающих граждан старшего возраста, предприятия которых начали функционировать, ограничения носят рекомендательный характер - работодателям советуют оставить их на удаленном режиме или предоставить оплачиваемый отпуск.

Развожаев отметил, что в начале текущей недели возобновили работу многие предприятия и торговые точки, но эпидемиологическая обстановка не усугубилась. В городе продолжают действовать блокпосты на въезде, для всех въезжающих из других регионов обязательна двухнедельная обсервация.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией были заражены 135 человек. При этом в последние дни за сутки добавляются либо единичные случаи, либо их нет вовсе. Выздоровели 74 человека, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.