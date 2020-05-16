СК начал проверки в Рязани из-за жалоб бригад скорой помощи на неполные выплаты

ТАСС, 16 мая. Рязанские следователи начали проверку сведений о том, что работники скорой помощи в Рязани не получили все полагающиеся им выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Рязанской области.

"Организованы доследственные проверки по размещенным в сети интернет информациям о полных или частичных невыплатах денежных средств водителям и фельдшерам бригад скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом", - рассказали в пресс-службе.

Следователи установят размеры задолженности и обстоятельства, которые привели к нарушению прав медработников, по результатам проверок будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, отметили в пресс-службе.

В пятницу рязанские СМИ сообщили, что работники скорой помощи в Рязани жалуются на отсутствие выплат за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией, в то время как президент РФ поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая.

За последние сутки в Рязанской области выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе число зараженных выросло до 2 214. По данным сайта стопкоронавирус, в Рязанской области из числа зараженных 393 человека выздоровели, семеро умерли.