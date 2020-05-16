В Орловской области выявили нарушения при выплате медикам надбавок за работу в пандемию

ТАСС, 16 мая. Сотрудники прокуратуры Орловской области выявили в регионе нарушения прав медиков на своевременные и полные выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратурой Орловской области в ходе проверки выявлены нарушения при предоставлении стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, фактически оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора, председателю правительства Орловской области об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, в департаменте здравоохранения Орловской области не разработали вовремя региональные нормативные правовые акты для ряда больниц в районах, вследствие этого не все медики смогли получить своевременно и в полном объеме полагающиеся им выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Орловской области зафиксировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии их число выросло до 1 381. Из числа зараженных 412 человек выздоровели. По данным сайта стопкоронавирус.ру, в Орловской области умерли 10 человек, у которых официально подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. В пятницу, после сообщений орловских медиков о задержках выплат за работу с пациентами с коронавирусом, сотрудники прокуратуры начали проверку.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.