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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области СК проверит информацию о возможном неполучении выплат врачами

Проверку проведут после размещенной в СМИ информации и невыплате стимулирующих средств

ТАСС, 16 мая. Следственные органы в Нижегородской области проводят доследственную проверку информации о возможных нарушениях трудовых прав медработников при получении дополнительных выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В региональных и федеральных СМИ размещена информация о невыплате стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

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Следователи выяснят, были ли нарушены права медиков на выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщала в субботу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи СК в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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