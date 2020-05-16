В Нижегородской области СК проверит информацию о возможном неполучении выплат врачами

ТАСС, 16 мая. Следственные органы в Нижегородской области проводят доследственную проверку информации о возможных нарушениях трудовых прав медработников при получении дополнительных выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В региональных и федеральных СМИ размещена информация о невыплате стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.