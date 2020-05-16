В Нижегородской области СК проверит информацию о возможном неполучении выплат врачами

ТАСС, 16 мая. Следственные органы в Нижегородской области проводят доследственную проверку информации о возможных нарушениях трудовых прав медработников при получении дополнительных выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
"В региональных и федеральных СМИ размещена информация о невыплате стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи выяснят, были ли нарушены права медиков на выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщала в субботу официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи СК в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.