В Крыму с 18 мая возобновляется в полном объеме пригородное железнодорожное сообщение

С 18 мая вступят в силу изменения в указ главы Крыма Сергея Аксенова от 17 марта о введении в регионе режима повышенной готовности, в соответствии с которым были ограничены пригородные и междугородные перевозки. Электропоезда совершали по одному оборотному рейсу утром и вечером.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Пригородное железнодорожное сообщение возобновляется с 18 мая в Крыму в полном объеме, сообщается в субботу на сайте перевозчика - Южной пригородной пассажирской компании.

"С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются. На линии выйдут поезда Южной пригородной пассажирской компании. Они будут курсировать согласно установленному расписанию. Это 53 поезда на семи маршрутах", - отмечается в сообщении.

Билеты доступны в железнодорожных кассах и онлайн - на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь". В то же время, движение по маршруту Керчь - Анапа - Керчь приостановлено до 23 мая в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, как сообщили журналистам в пресс-службе госпредприятия "Крымавтотранс", с 18 мая будет частично восстановлена работа междугородного транспорта, а пригородное сообщение будет осуществляться ежедневно с 05:00 до 21:00.

С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. В обсерваторы на 14 дней будут помещать прибывающих в регион граждан, не имеющих места постоянного проживания.

В регионе за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек, общее количество заразившихся составляет 272 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 751 человек: дома - 898, в стационарах - 220, в обсерваторах - 633. Выздоровели - 101, умерли пять человек.