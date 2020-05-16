Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ "Мега Парнас"

"Ситуация связана с тем, что я под свою ответственность разрешил в красной зоне работать ТЦ при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, они нарушаются. У меня было два выхода: или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", - написал Дрозденко, отвечая на вопрос о том, почему закрыта "Мега Парнас". Он добавил, что нарушения были со стороны покупателей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу. Временное закрытие связано с несоблюдением покупателями установленных Роспотребнадзором мер по нераспространению инфекции. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко написал в субботу в своем аккаунте в Instagram , отвечая на вопросы пользователей.

При этом губернатор уточнил, что на ближайшие две недели будет приостановлена только работа самого ТЦ "Мега", а расположенные в этом же комплексе магазины "Ашан" и "OBI" будут открыты для покупателей.

Торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко", расположенные близ Санкт-Петербурга, в связи с ослаблением режима ограничений, связанных с коронавирусом, с 15 мая открылись для посетителей, но с сокращенным графиком работы. Гостям торговых центров рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. В субботу утром сообщалось, что эти два торговых центра проверяли после получения анонимного сообщения об опасности, посетителей и персонал эвакуировали. Позднее в субботу торговый центр "Мега Дыбенко" возобновил работу после проверки, а второй ТЦ, "Мега Парнас", получивший аналогичное сообщение, остался закрытым.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешили работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.