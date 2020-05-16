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Пандемия коронавируса нового типа

Вьетнам продолжит поставлять России медицинские изделия

Российской стороне ранее уже были переданы более 5 тонн медицинских товаров, включая 370 тыс. масок

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вьетнам намерен продолжать оказывать помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поставляя медицинские маски. Об этом заявили ТАСС в субботу в посольстве социалистической республики.

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"В связи со сложным развитием в России пандемии COVID-19 вьетнамские ведомства, учреждения и организации планируют продолжать передачу российскому народу медицинских изделий", - отметил собеседник агентства.

Как напомнили в диппредставительстве, Вьетнам уже осуществил несколько безвозмездных поставок такого рода. Российской стороне были переданы более 5 тонн медицинских товаров, включая 370 тыс. единиц медицинских масок, уточнили в посольстве.

Теги
РоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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