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Приемный сын Эллы Фицджеральд из-за пандемии не смог уехать из России

70-летний музыкант Рэй Браун-младший находится на самоизоляции в Ярославле

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Американский музыкант Рэй Браун-младший, 70-летний приемный сын известной джазовой певицы Эллы Фидцджеральд, находится на самоизоляции в Ярославле. После выступлений в России он не смог покинуть страну из-за введенных в связи с пандемией ограничений и сейчас на съемной квартире занимается вокалом, монтирует видео и изредка ходит за продуктами в магазин. Об этом в субботу рассказал ТАСС ярославский музыкант Стас Майнугин.

"Американский музыкант Рэй Браун-младший, сын Эллы Фицджеральд, дал в Ярославле в рамках тура концерт 17 марта, а сейчас находится на самоизоляции в съемной квартире. И из-за закрытых границ он не смог уехать ни в Америку, ни на Украину, где живет его жена", - сказал Майнугин.

По словам Майнугина, "Рэй выходит только за продуктами в магазин недалеко от дома, по-русски он не говорит, лишь "привет", "пока", "хорошо", поэтому пользуется переводчиком с английского языка в телефоне. Как только откроются границы, он уедет на Украину, в город Энергодар, где живет его жена", - пояснил собеседник агентства.

Майнугин пояснил, что Браун-младший находится в России официально и имеет рабочую визу до 15 августа, в Ярославле его поставили на учет в миграционной службе.

Элла Фицджеральд (1917-1996), американская джазовая певица, 13 раз отмеченная музыкальной премией "Грэмми". За полувековую карьеру выпустила около 90 альбомов, в том числе сборники в сотрудничестве с Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом и другими известными музыкантами и исполнителями. Во время брака с контрабасистом Рэем Брауном она усыновила племянника, который также получил фамилию Браун. Впоследствии приемный сын певицы стал известным джазменом.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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