Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в субботу в Twitter российское посольство в Соединенных Штатах.

Российские дипломаты напомнили, что этот же снимок, находящийся в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста, в 2019 году пыталось выдать за фотографию депортации крымских татар украинское посольство в американской столице. "Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии", - прокомментировало посольство РФ запись американского постпреда при ОБСЕ.

Российские дипломаты также выложили снимок самого сообщения Гилмора, в котором он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. На сайте музея приводится та же самая фотография с подписью: "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44".

Гилмор позднее удалил свою публикацию и выложил новую, в котором заменил фотографию.

В Крыму 18 мая провозглашен Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.