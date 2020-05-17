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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тыс. человек

По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 6,9 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 262 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 013 799 человек, по состоянию на 16.05.2020 под контролем остаются 262 666 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 6,9 млн тестов на коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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