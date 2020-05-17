В Северной Осетии СК проверит невыплату стимулирующих надбавок работникам скорой помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Северной Осетии организовало доследственную проверку по факту невыплаты надбавок работникам станции скорой помощи за работу с больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В социальных сетях была распространена информация, что во Владикавказе до настоящего времени более 150 работников станции скорой медицинской помощи не получили обещанных доплат за работу с больными, инфицированными коронавирусной инфекцией. По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания по указанию руководителя организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи установливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за начисление и выплату стимулирующих надбавок медицинским и иным работникам, непосредственно участвовавших в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В пятницу в Минздраве республики ТАСС сообщили о перечислении стимулирующих выплат всем медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Выплаты перечислены и водителям станции скорой помощи во Владикавказе, которые ранее опубликовали видеообращение с жалобой на отсутствие обещанных выплат за работу в условиях пандемии.