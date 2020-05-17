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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заболевших COVID-19 в РФ за неделю выросло на треть. Число вылечившихся - удвоилось

Коэффициент распространения коронавируса по стране 17 мая находится на отметке 0,91. По столице - на уровне 0,77

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России возросло за неделю на 34,4% против 55,7% за предыдущие семь дней. В то же время количество выздоровевших в стране практически удвоилось, следует из подсчетов ТАСС на основе сообщений федерального оперативного штаба.

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На этой неделе число инфицированных увеличилось на 72 064 - меньше, чем на предыдущей неделе, когда прирост составил 75 001. В среднем с 11 по 17 мая оно росло на 4,3% в сутки против 6,5% в период с 4 по 10 мая.

При этом за семь дней оперативный штаб отчитался о 33 067 выздоровевших, тогда как в предшествующие семь дней выписались 17 667 человек. Среднесуточный рост числа выписавшихся пациентов на этой неделе немного замедлился - с 11% до 10,2%.

За неделю число жертв коронавирусной инфекции в России возросло на 37,4% против 49,6% за предыдущие семь дней.

Условный уровень смертности в стране практически не меняется уже две недели подряд, оставаясь в пределах 0,91-0,93%.

Коэффициент распространения

Коэффициент распространения коронавируса в России находится в воскресенье на отметке 0,91 (днем ранее он составлял 0,9). В Москве этот показатель, говорящий о скорости распространения инфекции, опустился до минимума и находится на уровне 0,77, следует из подсчетов ТАСС.

В столице коэффициент держится ниже единицы с понедельника, в субботу он составил менее 0,8.

В шести из 10 регионов России, где больше всего инфицированных, показатель оказался меньше 1. Помимо Москвы, это Московская и Нижегородская области, Дагестан (во всех регионах - около 0,9), Краснодарский край (0,98) и Свердловская область (0,73).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении еще ряда условий приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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