В библиотеке "Московской электронной школы" назвали самые популярные уроки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сценарий урока по математике для 4 класса стал самым востребованным среди пользователей библиотеки "Московской электронной школы" (МЭШ) в этом учебном году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"В библиотеке "Московской электронной школы" составили рейтинг уроков, которые стали самыми популярными в учебном 2019/2020 году. Так, лидером стал сценарий урока по математике "Задачи на одновременное движение двух объектов. Четвертый класс". Его подготовила Юлия Михайленко, учитель школы № 1518", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом уроке школьники учатся решать задачи на различные виды движения, рассчитывать скорость, время и путь движения двух объектов. Сценарием на занятиях в школах педагоги воспользовались более 7,3 тыс. раз. Вторым по популярности стало занятие "Возрождение Олимпийских игр", созданное учителем физкультуры школы № 814 Сергеем Павлеско, им воспользовались более 6 тыс. раз. На уроке рассказывается, как велась подготовка к первым Олимпийским играм, кто стал первым олимпийским чемпионом и какие события положили начало международному спортивному движению.

Кроме того, в пятерку самых востребованных вошел сценарий урока по математике для второклассников от учительницы начальных классов школы № 2036 Марии Жуковой о приемах сложения двузначных цифр, урока по английскому языку от преподавательницы английского языка в школе № 1250 Марины Коротицкой о применении предлогов в письменной и разговорной речи. А также занятие "Подготовка к ЕГЭ по профильной математике. Подборка самых трудных задач из первой части", разработанное преподавателем Московского технологического колледжа Александром Александровым.