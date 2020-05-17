РФ доставила в Иран три партии ткани для медицинских масок в качестве гуманитарной помощи

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Российская сторона доставила в Иран три партии ткани, необходимой для производства медицинских масок. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко.

"Три рейса были выполнены 7, 14 и 15 мая. На борту - ткань для изготовления масок", - сказал он.

В апреле посольство Ирана в России заявляло, что страна остро нуждается в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах и многом другом. Списки, в которых отражены эти потребности, были направлены ряду стран, включая Россию.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых заражений коронавирусной инфекцией. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние шесть дней он составлял 1,4-2,1 тыс. К настоящему моменту в стране выявлены более 118,3 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 937 человек.

Власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.