Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

РФ доставила в Иран три партии ткани для медицинских масок в качестве гуманитарной помощи

Ранее в Тегеране заявили, что страна остро нуждается в медицинских масках

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Российская сторона доставила в Иран три партии ткани, необходимой для производства медицинских масок. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе диппредставительства Андрей Ганенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Три рейса были выполнены 7, 14 и 15 мая. На борту - ткань для изготовления масок", - сказал он.

В апреле посольство Ирана в России заявляло, что страна остро нуждается в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах и многом другом. Списки, в которых отражены эти потребности, были направлены ряду стран, включая Россию.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых заражений коронавирусной инфекцией. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние шесть дней он составлял 1,4-2,1 тыс. К настоящему моменту в стране выявлены более 118,3 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 937 человек.

Власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Теги
ИранРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек
Общее количество летальных исходов достигло 27 650
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС