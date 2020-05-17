Аксенов отмечает тенденцию к снижению числа заразившихся коронавирусом в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым отмечает тенденцию к снижению числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за сутки в регионе у девяти человек подтвердился коронавирус, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Более тысячи тестов [за сутки] было сделано, у нас по итогу всего девять заражений. Это своего рода социология. Делается определенная выборка на количество тестируемых на количество заболевших. Ситуация пока, боимся говорить, но пока неплохая. Если все будут соблюдать меры самодисциплины, мы надеемся, что мы эпидемию остановим. По крайней мере, она не будет развиваться в таких масштабах. Система контроля, которая была отлажена по контактам с заболевшими, дает все равно свои результаты", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Позитивным моментом он считает то, что новые заражения происходят среди контролируемых групп лиц, находящихся в обсерваторах. В период с 1 по 17 мая максимальное число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в республике пришлось на 6 мая - 32 человека. В среднем за сутки фиксируется 8-9 новых случаев.

Аксенов отметил, что если послабления режима повышенной готовности, которые вводятся с 18 мая, приведут к росту числа зараженных, они будут отменены.

В Республике Крым общее количество заразившихся составляет 281 человек, из их на лечении 171. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 851 человек, в том числе дома 949, в стационарах 234, изолированы в обсерваторы 668. Выздоровевших 104 человека, умерли 6.

С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций. Снимается действовавший с 17 марта режим самоизоляции, он остается в силе только для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. В обсерваторы на 14 дней помещаются прибывающие в регион граждане, не имеющие места проживания.