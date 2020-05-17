Вернувшиеся из Берлина жители Татарстана завершают обсервацию в санатории

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Обсервация в санатории "Ливадия" в Татарстане в воскресенье завершится для 22 жителей республики, вернувшихся 4 мая из Берлина. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В санаторий "Ливадия" в Казани отправили на обсервацию 27 пассажиров рейса, в том числе 22 жителя Татарстана, трое жителей Башкирии, по одному человеку из Кировской области и Марий Эл.

"Сегодня из санатория "Ливадия" выезжают 22 человека, ранее прибывшие из Берлина и размещенные на двухнедельную обсервацию", - сказала она.

Ранее посольство России в Германии проинформировало, что 120 граждан России 4 мая были отправлены из Берлина (аэропорт Шенефельд) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умер 2 631. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.