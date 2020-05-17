Путин поздравил Токаева с 67-летием

НУР-СУЛТАН, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана.

"В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают телефонные поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав государств, правительств и парламентов, международных организаций, дипломатических миссий, религиозных общин, творческих и научных кругов, коммерческих структур зарубежных стран. По телефону главу государства поздравили президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе Кремля, во время телефонного разговора Путина и Токаева были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

По данным пресс-службы президента Казахстана, поздравительные телеграммы на имя Токаева направили глава правительства России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме того, поздравительные телеграммы поступили от председателя КНР Си Цзиньпина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, президента Молдавии Игоря Додона, президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать, отметили в пресс-службе.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. "17 мая в этом году приходится на воскресенье, поэтому Касым-Жомарт Кемелевич будет работать дома. Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров. Президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей", - написал накануне на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В новость были внесены изменения (13:47 мск) - добавлена информация пресс-службы Кремля.