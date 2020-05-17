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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: наличие антител к коронавирусу определит, нужна ли человеку вакцина

Титр антител или его отсутствие позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Наличие в организме антител к коронавирусной инфекции позволит понять, нужна ли человеку вакцина от нее или нет, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

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"Титр антител или его отсутствие позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19. Если у тебя высокий титр антител, тебе вакцинация будет не нужна", - сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умер 2 631. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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