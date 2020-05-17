Собянин поблагодарил учителей Москвы за работу в удаленном формате

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность столичным педагогам за старательный труд на дистанционной работе. Об этом он написал в воскресенье во "Вконтакте".

"Непростой учебный год завершается, но онлайн-занятия и все полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать. Спасибо учителям! Вы постарались дать ученикам максимум возможного на удаленке и проявили большое терпение. Думаю, за это время ребята соскучились по своим школам и с удовольствием встретятся в новом году", - написал градоначальник.

Он также пожелал удачи выпускникам при поступлении в вузы.

16 марта Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых есть временный переход школ на дистанционное обучение, очные занятия были отменены с 21 марта. С 18 до 31 мая для учеников с первого по восьмой класс и десятиклассников дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения пройденного материала.