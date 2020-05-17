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Пандемия коронавируса нового типа

На Мадагаскаре зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Умер 57-летний медработник

ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Первая смерть, вызванная коронавирусом нового типа, зафиксирована на Мадагаскаре. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на врачей островного государства.

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Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил еще в середине апреля, что местные ученые из института прикладных исследований создали на основе полыни напиток Covid-Organics, который является "эффективным средством против нового коронавируса". По словам главы государства, человек, употребляющий это средство, вылечивается от коронавируса за 10 дней.

Covid-Organics начали широко раздавать населению Мадагаскара. Одновременно власти сняли большинство карантинных ограничений, разрешив занятия в школе, где ученикам также давали новый напиток.

Covid-Organics заинтересовались и другие страны Африки. Он уже доставлен по просьбе соответствующих правительств в Гвинеи-Бисау, Танзанию, Чад, Гамбию, Республику Конго, Кению, Нигерию. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), крайне обеспокоенная неожиданной популярностью этого "чудесного напитка", предупредила, что непроверенные травяные напитки не следует применять как лечебные средства. ВОЗ призывает как можно скорее провести международные клинические испытания напитка из полыни с тем, чтобы установить его эффективность в борьбе с коронавирусом, но пока специалисты ВОЗ не получили официальной партии Covid-Organics для изучения.

На Мадагаскаре выявлены 283 инфицированных новым коронавирусом, 114 человек выздоровели, один умер.

Теги
Радзуэлина, АндриМадагаскарПандемия коронавируса нового типа
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