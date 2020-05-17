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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав США не выявил всплеска COVID-19 в районах, где начали ослаблять ограничения

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар считает, что к отмене карантинных мер в каждом из 50 штатов страны нельзя подходить с "одной и той же меркой"

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Федеральное правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где постепенно отменяются введенные из-за пандемии ограничения. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

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"Мы не видим вспышек [заболевания] в тех местах, которые начинают открываться", - отметил он. "Но мы все еще видим такие вспышки в некоторых районах, закрытых из-за специфической ситуации", - продолжал министр.

По его мнению, к отмене упомянутых выше мер в каждом из 50 штатов страны нельзя подходить с "одной и той же меркой". "Власти на местах играют ведущую роль в этом, власти штатов контролируют этот процесс, а федеральное правительство предоставляет экспертный опыт и поддержку", - пояснил Азар.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,46 млн случаев заражения коронавирусом, умер 88 761 человек, выздоровели 268 376.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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