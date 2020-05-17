Прокуратура проверит законность начисления выплат врачам в Курской и Белгородской областях

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку сообщений о нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медикам в Белгородской и Курской областях. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

15 мая президент России Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то". СК РФ начал проверки фактов невыплат денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, более, чем в 10 регионах. В воскресенье следственное управление СК РФ по Белгородской области сообщило о проведении доследственной проверки после того, как врачи скорой помощи Алексеевского городского округа пожаловались президенту РФ на невыплату денег за работу с больными с коронавирусной инфекцией.

"Прокуратурой Белгородской области по сообщениям, размещенным в сети интернет, о нарушениях прав работников скорой медицинской помощи и других медицинских учреждений региона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат организованы и проводятся проверки", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Аналогичная проверка организована в Курской области. Прокуроры проверяют документы в медицинских организациях, сотрудникам которых были начислены выплаты. После изучения каждого конкретного случая будут приняты меры прокурорского реагирования.

16 мая прокуратура сообщила о выявлении во Владимирской области занижения компенсационных выплат медработникам в 35 медицинских учреждениях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человек, умерли 2 631. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.