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Пандемия коронавируса нового типа

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

При этом жителям разрешены прогулки и пробежки

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье.

Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта. В общественных местах действует масочный режим.

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"Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно", - написал губернатор.

Кроме того, открываются парки и скверы, но аттракционы работать не будут.

В Самарской области зарегистрировано 1 437 заразившихся коронавирусом, в том числе 65 в воскресенье. Выздоровели 322 человека, умерли девять человек.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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