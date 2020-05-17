В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта. В общественных местах действует масочный режим.

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье.

"Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно", - написал губернатор.

Кроме того, открываются парки и скверы, но аттракционы работать не будут.

В Самарской области зарегистрировано 1 437 заразившихся коронавирусом, в том числе 65 в воскресенье. Выздоровели 322 человека, умерли девять человек.