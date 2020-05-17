В Крыму детям от 16 до 18 лет назначат региональные выплаты в 10 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Дети в возрасте от 16 до 18 лет в Республике Крым получат единовременные выплаты из регионального бюджета в размере 10 тыс. рублей, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди, - в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов", - сообщил Аксенов.

Он отметил, что министерству труда и социальной защиты и министерству внутренней политики, информации и связи Крыма поручено разработать максимально упрощенный порядок подачи заявлений на указанные выплаты в электронном виде через портал госуслуг.

"Подробные разъяснения будут опубликованы на портале правительства республики до 22 мая. Выплаты будут производиться во второй половине июня. Рекомендую родителям заранее завести личный кабинет на портале госуслуг для ускоренного получения этих средств", - отметил глава республики.

В пресс-службе республиканского Минтруда ТАСС пояснили, что речь идет о региональных мерах поддержки в период пандемии. Общее количество детей, которым будет выплачено по 10 тыс. рублей, определят на следующей неделе, как и порядок выплат, который будет утвержден региональными нормативными актами.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, было предложено вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, в том числе студентов. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста и другие.