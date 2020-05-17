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СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле

Более точная информация "требует дополнительной проверки и подтверждения", отмечает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Посол Китая в Израиле Ду Вэй, найденный в воскресенье утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Также отмечается, что причина смерти посла "требует дополнительной проверки и подтверждения".

Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования членам семьи дипломата, указывается в материале.

Как ранее сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля, Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Ему было 57 лет.

Теги
КитайИзраиль
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