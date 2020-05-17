Прокуратура подтвердила нарушения при выплатах стимулирующих надбавок медикам в Армавире

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные при начислении стимулирующих выплат медикам за работу с заразившимися коронавирусом в Армавире. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее прокуратура региона начала проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Также было принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, главный врач городской больницы в Армавире допустил ряд нарушений. "Выплата стимулирующей доплаты, полагающаяся работникам отделения скорой помощи ГБУЗ "Городская больница г. Армавира"... в размере 19 890,16 рублей, в день выплаты заработной платы за апрель 2020 года - 10 мая - не осуществлена (платежное поручение направлено в банк 16 мая)", - сообщили в ведомстве. Кроме того, руководством больницы не были заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с ее сотрудниками, которые предусматривают получение стимулирующей выплаты.

Прокуратура также выяснила, что лечебным учреждением не было заключено с Минздравом края соглашение о предоставлении субсидий. В заявке на выделение средств не был указан источник финансирования выплат - федеральный или краевой бюджет, что стало причиной возврата заявки без исполнения. При этом документ, предусматривающий условия и порядок установления выплат, был отправлен на согласование в краевой Минздрав с опозданием в три недели. "Принятыми прокуратурой мерами удалось добиться погашения задолженности перед медицинским работниками г. Армавира на сумму более 200 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

В апреле президент РФ Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату медикам, которые работают с зараженными коронавирусом. В пятницу Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель".

Следователи СК РФ проверяют факты невыплат денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, более чем в 10 регионах.