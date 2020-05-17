Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Псковской области с 21 мая возобновятся публичные богослужения

Их будут проводить на открытых территориях перед храмами

ТАСС, 17 мая. Публичные богослужения возобновятся в Псковской области с 21 мая и будут проводиться на открытых территориях перед храмами по согласованию с региональными властями и управлением Роспотребнадзора. Указ главы Псковской митрополии митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), регламентирующий богослужения, опубликован в воскресенье на ее сайте.

"Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола. Установить престол в притворе храма (притвор удобно защищает от порывов ветра) или на прихрамовой территории. За престолом установить семисвечник, крест и икону <...> Для молящихся необходимо сделать разметку с сохранением дистанции между людьми 2-2,5 м. Заранее предупредить мирян о времени начала богослужения, а также просить их одеться в соответствии с погодными условиями", - говорится в указе.

В указе отмечается, что для всех сотрудников храма и волонтеров обязательно ношение защитной маски и перчаток. Во время всего богослужения ответственные лица должны следить за соблюдением дистанции между молящимися.

Достигнута также договоренность с Роспотребнадзором о посещении мирянами храмов и церковных лавок исключительно во внебогослужебное время с 25 мая при условии соблюдения санитарных норм и предписаний.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жители Татарстана смогут посещать музеи и библиотеки
Кроме того, разрешается проводить индивидуальные тренировки с персональным тренером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС