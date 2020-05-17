В Псковской области с 21 мая возобновятся публичные богослужения

ТАСС, 17 мая. Публичные богослужения возобновятся в Псковской области с 21 мая и будут проводиться на открытых территориях перед храмами по согласованию с региональными властями и управлением Роспотребнадзора. Указ главы Псковской митрополии митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), регламентирующий богослужения, опубликован в воскресенье на ее сайте.

"Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола. Установить престол в притворе храма (притвор удобно защищает от порывов ветра) или на прихрамовой территории. За престолом установить семисвечник, крест и икону <...> Для молящихся необходимо сделать разметку с сохранением дистанции между людьми 2-2,5 м. Заранее предупредить мирян о времени начала богослужения, а также просить их одеться в соответствии с погодными условиями", - говорится в указе.

В указе отмечается, что для всех сотрудников храма и волонтеров обязательно ношение защитной маски и перчаток. Во время всего богослужения ответственные лица должны следить за соблюдением дистанции между молящимися.

Достигнута также договоренность с Роспотребнадзором о посещении мирянами храмов и церковных лавок исключительно во внебогослужебное время с 25 мая при условии соблюдения санитарных норм и предписаний.