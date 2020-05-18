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Пандемия коронавируса нового типа

Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит борьбу с пандемией

Ожидается, что будет поднят вопрос о равноправном доступе государств к вакцине и терапевтическим средствам от коронавируса

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения в ходе открывающейся 18 мая на 73-й ежегодной сессии обсудит первые результаты борьбы человечества с пандемией коронавируса и наметит дальнейшие шаги в этой области. Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который впервые пройдет в формате видеоконференции, приглашены министры из 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур.

Как сообщила журналистам накануне ассамблеи официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, предполагается, что на сессии будет принято решение о ее продлении. Вторая часть ассамблеи должна состояться "позже в этом году", учитывая, что, помимо коронавируса, в мировом здравоохранении имеется немало других острых вопросов, требующих согласованных действий мирового сообщества.

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По словам Шаиб, 18 мая форум стартует в полдень по женевскому времени (13:00 мск) и продлится до полуночи (01:00 мск 19 мая). Дискуссии во второй день также начнутся в полдень и продлятся, как ожидается, три - четыре часа. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступит с докладом, в котором главное внимание уделит борьбе с пандемией. После этого будет предоставлено слово представителям всех стран - членов ВОЗ. Шаиб сообщила, что страны Евросоюза внесли проект резолюции по коронавирусу. В повестке дня значится также избрание нескольких новых членов в Исполком ВОЗ.

Ожидается, что будет поднят вопрос о равноправном доступе государств к вакцине и терапевтическим средствам от коронавируса, которые сейчас разрабатываются. Накануне форума руководители нескольких стран, в том числе ЮАР и Пакистана, а также ряд бывших лидеров государств и экспертов - всего более 140 человек - в совместном открытом письме призвали ассамблею "выработать глобальное соглашение, обеспечивающее быстрый универсальный доступ к вакцинам гарантированного качества и лечению". В свою очередь ВОЗ 24 апреля выступила с инициативой "глобального партнерства и сотрудничества по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Было подчеркнуто, что эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

Сессия открывается в условиях беспрецедентного давления, оказываемого на всемирную организацию со стороны США. Вашингтон 14 апреля заявил о приостановке финансирования ВОЗ. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". 16 мая Трамп сообщил в Twitter, что окончательное решение о возможном возобновлении выплат еще не принято, однако если это и случится, то США будут платить 10% суммы, которую платили прежде. Эта сумма составляла, по разным оценкам, от 400 до $500 млн в год. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 15 мая, что на ассамблее его страна совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий ВОЗ. В свою очередь Китай и Россия осудили нападки на ВОЗ в связи с пандемией.

Вопрос о Тайване

Накануне сессии вновь, как и в прошлом году, проявились противоречия вокруг вопроса о приглашении или неприглашении на ассамблею Тайваня. США призвали ВОЗ пригласить Тайвань в качестве наблюдателя. В прошлом году подобное предложение было отвергнуто большинством участников ассамблеи. Тайвань не является членом ВОЗ. Пекин указывает на принадлежность самоуправляемого острова Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 годы, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено участвовать в работе ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя. Как сообщило 8 мая агентство Reuters, представители комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США направили письма более чем в 50 стран с просьбой поддержать предложение Вашингтона пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию. В свою очередь в юридической службе ВОЗ в преддверии ассамблеи пояснили, что ВОЗ не обладает мандатом на приглашение "с учетом расхождения взглядов среди членов организации по вопросу участия Тайбэя". В Пекине в свою очередь заявили, что предложение о приглашении Тайваня ставит целью "вмешаться в повестку ассамблеи и подорвать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса".

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно в мае, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.

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Пандемия коронавируса нового типа
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