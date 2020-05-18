Неизвестные испортили граффити с Сергеем Бодровым в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Неизвестные испортили граффити с Сергеем Бодровым в образе героя фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова в центре Петербурга. Как сообщил ТАСС граффитист Артем Бурж, речи о восстановлении граффити пока нет.

"У нас в планах пока не было [восстановление граффити]. Боюсь, что в ближайшее время мы трогать ее не будем, у нас сейчас параллельно два проекта идет, поэтому мы не можем, к сожалению, отвлекаться. Мы [решим], если найдем время, все-таки в этом году еще 20 лет со дня премьеры фильма "Брат-2". Поводов хватает вспомнить Сергея Бодрова, а я лишь могу лирично сказать, что вот, спустя 20 лет, какая память жива о Сергее", - сказал Бурж.

Это граффити с Бодровым появилось на трансформаторной будке рядом с Александро-Невской лаврой в центре Петербурга осенью прошлого года. До этого здесь тоже было граффити с актером, также в образе Данилы Багрова и известной фразой из второй части фильма "В чем сила, брат?".

Команда художников с участием Буржа за последние годы создала целую серию портретов известных людей на разных объектах в Петербурге, среди них - главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, актер Сергей Бодров-младший, лидер группы "Кино" Виктор Цой, американский певец и пианист Рэй Чарльз, актер Чак Норрис, Альберт Эйнштейн и многие другие. Изображения их авторства появились и за пределами России. Так, в Витебске они нарисовали портреты актеров Александра Демьяненко и Евгения Леонова, в Хайфе изобразили русского художника Илью Репина.