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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Бурятии выделили 26 млн рублей для помощи семьям с подростками в условиях пандемии

По предварительным данным, помощь получат около 22 тыс. детей

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Бурятии выделило из фонда непредвиденных расходов 26 млн рублей для оказания помощи в условиях пандемии коронавируса семьям с подростками 16-17 лет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства социальной защиты населения республики.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. 13 мая глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать выдачу продуктовых наборов семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16 и 17 лет.

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"Мера поддержки обусловлена тем, что дети старше 16 лет оказались не охвачены гуманитарной помощью. Финансирование в размере 26 млн рублей предусмотрено из средств Фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что уже начат сбор заявок от муниципальных районов, уточняются списки детей, рожденных до 11 мая 2004 года, и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет. "По предварительным оценкам, такую помощь получат порядка 22 тыс. детей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Бурятии в дополнение к федеральным выплатам поддержку за счет регионального бюджета - продуктовые наборы на сумму более 1,1 тыс. рублей - получили родители, в одиночку воспитывающие детей. Продукты получили более 9 тыс. таких семей, где воспитываются свыше 12 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, продуктовые наборы в республике получают семьи, детям из которых положено бесплатное школьное питание.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия коронавируса нового типа
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