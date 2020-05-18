Власти Бурятии выделили 26 млн рублей для помощи семьям с подростками в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Бурятии выделило из фонда непредвиденных расходов 26 млн рублей для оказания помощи в условиях пандемии коронавируса семьям с подростками 16-17 лет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства социальной защиты населения республики.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. 13 мая глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать выдачу продуктовых наборов семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16 и 17 лет.