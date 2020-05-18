В Казахстане начали доклинические испытания вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН, 18 мая. /ТАСС/. Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины собственной разработки против нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики в понедельник.

"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), которым разрешены доклинические исследования. Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана", - говорится в сообщении.

Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у инфицированных на территории Казахстана. "Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19", - пояснили в министерстве.

Ранее сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

На данный момент в стране общее число инфицированных коронавирусом достигло 6 440. Выздоровели 3 256 пациентов, 34 человека умерли.