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Пандемия коронавируса нового типа

В Армении в условиях пандемии возобновил работу общественный транспорт

Все пассажиры должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Все виды общественного транспорта в понедельник утром возобновили работу в Армении после перерыва, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, все пассажиры должны носить маски и соблюдать дистанцию из-за угрозы заражения.

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"С сегодняшнего дня общественный транспорт начинает работу в специальном режиме. Все пассажиры должны в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - отметили в пресс-службе мэрии.

Как ранее заявили в комендатуре чрезвычайного положения закавказской республики, в случае несоблюдения правил безопасности полиция имеет право выписать штраф в размере 100 тыс. драмов ($200).

Решением властей с 18 мая в Армении возобновляют работу детские сады, спортзалы и торговые центры. Также в понедельник утром открылся ереванский зоопарк. "Все посетители должны носить специальные маски и перчатки. Медработники будут мерить температуру наших посетителей прямо у входа. На территории зоопарка все посетители должны соблюдать социальную дистанцию", - отмечается в заявлении ереванского зоопарка.

В Армении с начала пандемии умерли 60 человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число заразившихся достигло 4472. Правительство республики предупреждает, что в случае увеличения числа инфицированных будут введены жесткие меры по предотвращению распространения вируса.

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АрменияПандемия коронавируса нового типа
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