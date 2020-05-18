В Греции для публики открыли 200 археологических площадок в рамках отмены карантина

АФИНЫ, 18 мая. /ТАСС/. Более 200 археологических площадок на открытом воздухе с памятниками античных времен возобновляют работу в понедельник в рамках постепенной отмены жестких ограничительных мер, введенных для пресечения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в воскресенье Министерство культуры и спорта Греции.

Как уточнило ведомство, это, в частности, Афинский Акрополь, храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, археологическая площадка "Керамейкос", Библиотека Адриана к северу от Акрополя. Также будут принимать посетителей Храм Посейдона на мысе Сунион в столичной области Аттика, Храмовый комплекс на острове Самотраки, развалины древнего города Абдера, античный театр древнемакедонского города Филиппы, археологические площадки Амфиполя, Ларисы, Древней Олимпии, Древней Немеи, Микен, Древнего Эпидавра, развалины древней крепости на острове Монемвасия, археологическая площадка византийского города Мистра и многие другие.

По сообщению Минкультуры, археологические площадки вновь открываются в качестве первого шага для возобновления работы всей культурной инфраструктуры страны. Они будут работать с продленным графиком в летнее время - с 08:00 до 20:00 - и при соблюдении всех необходимых мер гигиены и безопасности в соответствии с инструкцией Национальной системы здравоохранения. Это включает в себя поддержание социальной дистанции в 1,5 м между посетителями, допуск лишь определенного числа на археологическую площадку в зависимости от ее площади, маркировку безопасных маршрутов, разделение входа и выхода, а также установку разделительных щитов из оргстекла, где это возможно и необходимо (например, в Пропилеях - парадном входе на афинский Акрополь).

Будут применяться специальные правила обработки туалетов. Посетителям и работникам рекомендуется использовать при посещении площадок защитные маски и спиртовой раствор антисептика.

Минкультуры напомнило, что музеи, имеющие закрытые помещения, должны возобновить работу 15 июня с аналогичными мерами гигиены и защиты посетителей от коронавируса.

Разрешаются поездки почти по всей стране

Как сообщило министерство по делам защиты граждан, с понедельника, 18 мая, разрешены поездки жителей Греции по континентальной части страны, а также на острова Крит и Эвбея. Что касается других островов, то, как ожидается, запрет на поездки туда будет снят 25 мая.

С понедельника возобновляются уроки на первом и втором курсах лицеев и гимназий. Учащиеся третьих курсов лицеев начали занятия с 11 мая. Начальные школы и детские сады пока останутся закрытыми.

С понедельника откроются крупные торговые центры Афин, где должны будут соблюдаться жесткие нормы по числу посетителей, одновременно находящихся в магазине. В частности, там разрешается быть одному покупателю на 20 кв. м торговой площади.

Секретариат по спорту Греции объявил, что с понедельника, 18 мая, вновь откроются бассейны, спортивные площадки, гимнастические залы и клубы для занятий спортсменов. Приоритет будет отдаваться подготовке команд при соблюдении жестких мер защиты спортсменов от коронавируса. Также с понедельника возобновят работу ботанические сады и зоопарки.

Постепенное снятие ограничений

28 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации представил план поэтапного снятия ограничений. С 4 мая были сняты ограничения на неоправданный выход граждан из домов и передвижения на транспорте, введенные в Греции с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С этого времени стало обязательным ношение медицинской или самодельной тряпочной маски для граждан в общественном транспорте и такси, больницах, поликлиниках и диагностических центрах, а также в лифтах. 4 мая и 11 мая открылись большая часть промтоварных магазинов, за исключением крупных торговых центров. С 4 мая разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе и на море, а с 16 мая - на полмесяца раньше запланированного срока - были открыты 515 организованных пляжей из-за пришедшей 40-градусной жары. С 17 мая верующим позволили приходить на службы в церкви.

Ожидается, что с 25 мая откроются - при соблюдении определенных мер защиты от коронавируса - рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания, которым в настоящее время позволено работать только навынос. С 1 июня должны открыться гостиницы, работающие круглогодично, а затем должны заработать и отели, которые функционируют сезонно. Греция ожидает решений от Евросоюза по возобновлению авиасообщения между государствами ЕС.

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благоприятна. По данным на 17 мая, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 тыс. 834, большая часть из них выздоровела. За два с половиной месяца умерли 163 человека с подтвержденной инфекцией.