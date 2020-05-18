В Северной Осетии число зараженных коронавирусом превысило 2,2 тыс.

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 2,2 тыс. человек, за сутки коронавирус подтвердили еще у 77 жителей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

"За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 77 жителей. Таким образом, по состоянию на 8:00 18 мая в республике зафиксировано 2 242 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 041 человек находится на амбулаторном лечении, 136 - в больницах, 1 050 выздоровели, 15 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 752 человек.