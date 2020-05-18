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Опрос: Зеленскому, ставшему президентом год назад, доверяют 57% украинцев

По данным социологической группы "Рейтинг", его бы вновь избрали главой государства, если бы выборы состоялись в ближайшее время

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Рейтинг доверия среди политиков Украины возглавляет президент Владимир Зеленский, ему доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в понедельник.

При этом Зеленский вновь бы был избран главой государства, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы (сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь) Юрия Бойко, 13,3% - (экс-президента) Петра Порошенко, 8,6% - (лидера партии "Батькивщина") Юлию Тимошенко, 5,9% - (экс-главу СБУ) Игоря Смешко", - отмечается в сообщении.

Почти как и год назад, если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Год назад во втором туре выборов Зеленского поддержали более 73% украинцев.

Первый год правления

Треть опрошенных украинцев оценивают первый год правления президента Владимира Зеленского на "отлично" или "хорошо", почти 40% - "удовлетворительно", около трети - "неудовлетворительно" или "ужасно".

По данным опроса, относительно низкие оценки президенту Зеленскому поставили респонденты восточной части страны и жители городов старшего возраста. В то же время, молодежь, жители юга, центра и запада Украины дали высокие оценки.

Высшие баллы за год президентства Зеленский получил за освобождение пленных и заложников, а также борьбу с коронавирусом. Относительно средние оценки - за реализацию вопросов "объединения страны", международную политику, укрепление обороноспособности, социальную защиту населения, обновление кадров во власти, реформирование образования. Низкие оценки опрошенные поставили за уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня в Донбассе.

Чаще всего плохие оценки в различных сферах давали сторонники сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и экс-президента Петра Порошенко. Низкие оценки за данные позиции поставили также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Леонида Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились с выбором.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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