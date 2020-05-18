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Пандемия коронавируса нового типа

Британцы смогут покинуть Россию вывозным рейсом 23 мая

Приобрести билет можно на сайте "Аэрофлота"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс Москва - Лондон для подданных Великобритании, желающих вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией, запланирован на 23 мая. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении британского посольства в Москве в Facebook.

"Важная новая информация для британских граждан: рейс SU-2582 Москва - Лондон вылетит 23 мая в 13:40", - указали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что приобрести билет можно на сайте авиакомпании.

Предыдущий спецрейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Лондон - Москва был организован 29 апреля.

С 27 марта Россия в целях борьбы с распространением коронавируса временно закрыла все международные полеты, исключение - вывозные рейсы, грузовое и почтовое авиасообщение.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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