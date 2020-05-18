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Пандемия коронавируса нового типа

Бесплатный проезд для медиков в Крыму продлят до конца года

При этом транспортные компании получат компенсации за перевозку этих категорий работников, отметил глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Право бесплатного проезда в общественном транспорте для медицинских и социальных работников, а также сотрудников Роспотребнадзора продлят в Крыму до конца 2020 года, сообщил в понедельник на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

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Власти Крыма в начале апреля ввели льготы на проезд для сотрудников организаций, занятых в борьбе с распространением коронавируса. В соответствии с региональным законом, одобренным республиканским Госсоветом, эта мера поддержки действовала до 1 июня.

"Мы договорились, Государственный совет Крыма эту меру поддержит, медицинские и социальные работники ездят бесплатно в общественном транспорте до конца года. Это касается и Роспотребнадзора, то есть федеральных структур, которые работают на "баррикаде", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что транспортные компании получат компенсации за перевозку этих категорий работников.

В Крыму по состоянию на 18 мая зарегистрированы 294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 104 человека, умерли девять.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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