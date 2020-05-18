Коронавирус выявили у министра промышленности и транспорта Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин заразился коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства.

"Коронавирус у министра подтвердился. Сам он находится дома, лечится. Состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все контактировавшие с министром лица ушли на самоизоляцию. "Всего на самоизоляцию ушли более 10 человек. В основном это сотрудники департамента транспорта", - пояснили в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что у всех сотрудников министерства взяли пробы на коронавирус. В министерстве, расположенном в отдельном здании, провели дезинфекцию. Правительство Ульяновской области, которое находится в другом здании, работает в обычном режиме.

По оперативным данным губернатора, в регионе подтверждено 1 366 случаев заражения. По информации ресурса стопкоронавирусюрф, выздоровели 280 человек, пять человек умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.