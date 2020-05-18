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Пандемия коронавируса нового типа

В Южной Корее назвали случаи повторного заражения коронавирусом неопасными для окружающих

В Минздраве страны отметили, что, скорее всего, такие случаи появились из-за несовершенства существующих методов диагностики, когда фиксировались сохраняющиеся в организме остатки уже мертвого вируса

СЕУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Люди, переболевшие COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и вновь получившие положительные результаты тестов на эту инфекцию, не представляют угрозу для окружающих. Об этом сообщил в понедельник представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ён Тхэ Хо.

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"Не зарегистрировано случаев передачи инфекции людям, контактировавшим с такими пациентами. Мы не обнаружили свидетельств того, что они могут заражать окружающих", - подчеркнул он на пресс-конференции в Сеуле.

Власти Южной Кореи с начала пандемии выявили 447 случаев, когда ранее излечившиеся от COVID-19 пациенты вновь сдавали положительные тесты на эту инфекцию.

Представитель Минздрава указал, что, скорее всего, такие случаи появились из-за несовершенства существующих методов диагностики, когда за вирус принимались сохраняющиеся в организме остатки уже мертвого вируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время COVID-19 в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли.

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Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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