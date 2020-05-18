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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты выяснили, какие регионы РФ эффективнее боролись с коронавирусом в середине мая

Так, Москва и Петербург возглавили рейтинг регионов, в которых наиболее эффективно работает система здравоохранения, а Ленинградская область, Башкирия и Удмуртия оказались в лидерах по мерам поддержки семьи и детей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов России по эффективности мер противодействия распространению коронавирусной инфекции 11-17 мая. Об этом сообщается в материалах ЭИСИ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю", - говорится в аннотации к документу.

В топ-3 по мерам обеспечения эффективной работы системы здравоохранения вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область. В этом разделе эксперты выделили наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности - по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств. Так, в Москве во временных корпусах на базе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусом и 130 коек реанимации. Кроме того, проводится массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, для чего установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ) - в первое время будут проверяться 70 тыс. человек еженедельно. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

В Петербурге количество коек для пациентов также постоянно увеличивается, начато лечение посредством переливания плазмы, четыре больницы собирают базу потенциальных доноров плазмы вылечившихся. В Свердловской области резерв коечного фонда - около 1 500. Общее число коек в больницах области доведено до 5838. Также в исследовании отмечена проработка вопроса о том, что гостиницы, используемые в качестве обсерваторов, будут прикреплены к конкретным медучреждениям.

По мерам профилактики эксперты выделили Мурманскую, Кировскую области и Коми. По солидарности общества лидируют Московская и Амурская область, Бурятия. По мерам поддержки медперсонала - Кемеровская и Самарская области, Чувашия. В качестве примеров эксперты приводят филиал РАНХиГС в Брянской области, который предоставил 350 грантов на бесплатное обучение детям медработников, борющихся с коронавирусной инфекцией, в Бурятии учредили медаль за борьбу с коронавирусом.

Наиболее эффективные меры поддержки предприятий и работников эксперты выделили в Краснодарском и Приморском краях, Костромской области. По мерам поддержки семьи и детей в лидерах Ленинградская область, Башкирия и Удмуртия.

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