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Рябков сообщил, что вопрос передачи России аппаратов ИВЛ из США прорабатывается

Замглавы МИД РФ назвал подобную взаимопомощь "нормальным делом"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос отправки в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких на данный момент находится на этапе проработки. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеолекции для студентов МГИМО на тему "Актуальные вопросы внешней политики США".

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"[Президент США Дональд] Трамп говорил, что после того, как США наладят производство аппаратов ИВЛ, они будут готовы с нами поделиться, - сказал он. - С нашей стороны такая возможность была встречена признательностью, сейчас эта тема прорабатывается. Мы считаем подобную взаимопомощь нормальным делом".

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это "чрезвычайно любезным жестом" со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.

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