{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Аппараты ИВЛ удмуртского производства получили регистрационное удостоверение

Полный запуск производства планируется провести к июню 2020 года

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Концерн "Аксион" в Удмуртии получил регистрационное удостоверение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полный запуск производства произойдет к июню 2020 года, следует из данных, представленных на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник министром промышленности региона Виктором Лашкаревым.

Согласно материалам презентации, в апреле получено регистрационное удостоверение на производство аппаратов ИВЛ для экстренной помощи. Полный запуск производства планируется провести к июню 2020 года. Объем производства - 3,5 тыс. штук до конца года. Объем налоговых поступлений на 2020 год - 17 млн рублей.

"В кризис - время возможностей - многие наши предприятия организовали производство оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Нам это вернется как налоговыми отчислениями в Удмуртскую Республику, так и будущими рабочими местами", - сказал Лашкарев.

В конце марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter написал, что ижевский концерн "Аксион" (входит в Роскосмос) рассчитывает наладить до конца года серийное производство аппаратов ИВЛ. Позднее министр промышленности региона заявил, что предприятие представило свою разработку специалистам московского медцентра в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жителя Сочи привлекли к административной ответственности за попытку сбежать из обсерватора
Мужчине вменяется нарушение сразу двух статей КоАП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС