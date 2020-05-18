Аппараты ИВЛ удмуртского производства получили регистрационное удостоверение

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Концерн "Аксион" в Удмуртии получил регистрационное удостоверение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полный запуск производства произойдет к июню 2020 года, следует из данных, представленных на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник министром промышленности региона Виктором Лашкаревым.

Согласно материалам презентации, в апреле получено регистрационное удостоверение на производство аппаратов ИВЛ для экстренной помощи. Полный запуск производства планируется провести к июню 2020 года. Объем производства - 3,5 тыс. штук до конца года. Объем налоговых поступлений на 2020 год - 17 млн рублей.

"В кризис - время возможностей - многие наши предприятия организовали производство оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Нам это вернется как налоговыми отчислениями в Удмуртскую Республику, так и будущими рабочими местами", - сказал Лашкарев.

В конце марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter написал, что ижевский концерн "Аксион" (входит в Роскосмос) рассчитывает наладить до конца года серийное производство аппаратов ИВЛ. Позднее министр промышленности региона заявил, что предприятие представило свою разработку специалистам московского медцентра в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.