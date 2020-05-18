Страны ВОЗ намерены принять резолюцию о руководящей роли организации в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения на 73-й ежегодной сессии намерена зафиксировать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте ВОЗ в понедельник в преддверии форума проект резолюции, получивший поддержку около 100 государств, соавторами которого стали, в частности, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индия, Япония, ряд африканских и латиноамериканских стран, а также стран Евросоюза.

В документе говорится, что сессия "признает ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и центральное место усилий государств-членов в этой области". К мировому сообществу обращен призыв "в духе единства и солидарности активизировать сотрудничество и взаимодействие на всех уровнях в целях сдерживания, ограничения и смягчения последствий пандемии".

Отмечена необходимость "в качестве одного из глобальных приоритетов обеспечить всеобщий, своевременный и равноправный доступ ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции". Участники сессии, как следует из проекта резолюции, намерены поручить генеральному директору ВОЗ продолжить тесное сотрудничество с ВОЗ по охране здоровья животных, а также с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и странами "для определения зоонозного (передающегося человеку от животных - прим. ТАСС) источника вируса и пути его внедрения в популяцию людей", в том числе путем проведения научных и совместных полевых миссий.

Во Всемирной ассамблее здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран - членов организации. В течение двух дней они обсудят борьбу с пандемией коронавируса и наметят дальнейшие шаги в этой области. Предполагается, что будет принято решение о возобновлении ассамблеи "позже в этом году", учитывая, что, помимо коронавируса, в мировом здравоохранении имеется немало других острых вопросов, требующих согласованных действий мирового сообщества.